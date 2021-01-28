Росводоканал стал совладельцем цифрового сервиса Домопульт

В рамках партнерства планируется развивать уже успешно зарекомендовавший себя цифровой сервис для управляющих компаний коммунальной отрасли, жилой, коммерческой и торговой недвижимости.

- Эта сделка – еще один шаг по формированию клиентоцентричной модели обслуживания наших абонентов - как жителей, так и предприятий в регионах работы «Росводоканала». Сегодня нашим приоритетом является развитие современных цифровых сервисов, создание для потребителя комфортных форм взаимодействия с водоканалами. Мы рассматриваем предстоящее партнерство с «Домопультом» как возможность предложить нашим клиентам – компаниям, управляющим коммерческой и жилой недвижимостью, удобный инструмент как для взаимодействия с нашими предприятиями, так и для оказания дополнительных услуг горожанам, - отметил Антон Михальков, генеральный директор ГК «Росводоканал».

- Создавая «Домопульт», мы ставили перед собой амбициозную цель – повысить комфорт повседневной жизни граждан России за счет предоставления современного цифрового канала доступа к услугам такой консервативной отрасли, как ЖКХ. На протяжении всех пяти лет работы сервиса растет количество людей и компаний, разделяющих наши идеи и активно участвующих в трансформации ЖКХ. Мы рады возможности ускорить этот процесс в сотрудничестве с таким сильным партнером, как «Росводоканал», который даст возможность «Домопульту» активнее развиваться в регионах нашей страны, предоставлять новые сервисы для клиентов, - прокомментировал предстоящее сотрудничество Марк Толстов, сооснователь и генеральный директор ООО «Домопульт».

Предприятия «Росводоканала» уже обеспечивают доступ к чистой воде для 5,5 миллионов жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. На долю «Росводоканала» приходится 23% рынка частных операторов водоснабжения и водоотведения. В декабре 2020 года крупнейший частный федеральный оператор создал совместное предприятие с ВЭБ.РФ для развития систем водоснабжения и водоотведения в других регионах за счет заключения концессионных соглашений и приобретения предприятий отрасли.

- Рынок, на котором работает «Домопульт», в последние годы укрупняется – этот этап развития характерен для многих ИТ-проектов в России. Рассматривая варианты дальнейших шагов, мы фокусировались на сотрудничестве с крупным стратегическим партнером, располагающим не только и не столько инвестиционными возможностями, но отраслевой экспертизой и обширной абонентской базой. Мы рады сотрудничеству с «Росводоканалом», благодаря которому рассчитываем упрочить лидерские позиции компании «Домопульт», расширив свое присутствие на рынке цифровых сервисов для ЖКХ. Важно, что партнер созвучен нам в желании сформировать новый, современный рынок коммунальных услуг, и мы надеемся, что вместе сможем сделать еще более востребованный продукт для быстро растущего сегмента жилой и коммерческой недвижимости, - отметил Евгений Островский, сооснователь ООО «Домопульт».

«Домопульт» – стартап, запущенный Марком Толстовым и Евгением Островским в 2015 году, предлагает платформу компаниям, управляющим жилой и коммерческой недвижимостью, включающей в себя возможности диспетчеризации обращений, контроль исполнения заявок, а также предлагает собственникам квартир, коттеджей или арендаторам офисов и торговых центров использовать удобное мобильное приложение для осуществления различных взаиморасчетов, включая передачу показаний приборов учета и оплату услуг ЖКХ. Также приложение дает возможность заказывать и оплачивать различные бытовые услуги – доставку воды, мелкий ремонт, клининг и прочее. Компания работает в 30 регионах. По состоянию на 2020 года через платформу «Домопульт» было проведено платежей на общую сумму 3 млрд рублей.

Надо отметить, что это третий стартап, в котором ГК «Росводоканал» стал полноправном участником. В 2019 году федеральный оператор водоснабжения и водоотведения запустил собственное мобильное приложение «РВК.Услуги», а также стал партнером маркетплейса бытовых услуг ASKeDO.