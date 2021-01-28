«Росводоканал Омск» начислил горожанам призовые кубометры и списал пени

1000 горожан получила 10 тысяч призовых кубометров холодной воды. Поощрение было зачислено на лицевые счета победителей в денежном эквиваленте и отражено в квитанциях за июль 2020 года и за январь 2021 года.

Первый этап акции «Кубометры в подарок» длился с 1 апреля по 24 июля, второй – с 1 октября по 31 декабря 2020 года. Участие в ней приняли более 195 тысяч лицевых счетов потребителей, которые соответствовали условиям акции – погасили в период её проведения долги, а также абоненты, которые регулярно и своевременно оплачивают квитанции предприятия.

Кроме того, в декабре была проведена акция «Оплати долги без пени», в которой приняли участие около 30 тысяч клиентов предприятия. Суммарно они погасили долги на сумму свыше 10 млн рублей.

«Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация прошлого года внесла существенные коррективы в нашу работу, мы приняли решение провести уже ставшие традиционными акции для потребителей. Надеемся, что омичи – победители акции «Кубометры в подарок» оценят приятный бонус в виде начисленных кубометров. Отдельное спасибо тем, кто нашёл возможность погасить долги в 2020 году», - подвела итоги поощрительных мероприятий коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

На начало 2021 года жители Омска не оплатили за потреблённое холодное водоснабжение 503 млн рублей. В компании планируют продолжать мероприятия по мотивации абонентов к регулярной оплате коммунальных ресурсов.

Напомним, согласно действующему законодательству оплачивать коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения необходимо ежемесячно до 10 числа.