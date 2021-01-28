В Омске хотят запретить все левые повороты на Красном Пути. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Очередные изменения в организации движения, кажется, готовятся в Омске. И снова они затронут самый центр города. На этот раз департамент транспорта озаботился дорожной ситуацией на Красном Пути. В часы пик там наблюдаются постоянные пробки. Многие автомобилисты считают, что связаны они еще и с недавним введением выделенной полосы для общественного транспорта. Сейчас власти подумывают запретить на Красном Пути все левые повороты. Об этом стало известно на одном из последних заседаний горсовета.

Как сообщил и.о. директора департамента транспорта Вадим Кормилец, сейчас прорабатывается вопрос сохранения пропускной способности центральных магистралей. Речь, в частности, идет о Красном Пути, улицах Богдана Хмельницкого, Кирова, Новокирпичная и проспекте Мира.

- Будут ограничены левые повороты на Красном Пути. Поворот к администрации Советского округа будет сохранен, так как другой альтернативы нет. Отменять будем повороты на перегонах, которые тормозят движение по крайней левой полосе. Заторовые ситуации появляются, когда транспорт едет прямо только по средней полосе, левая - для левых, что не всегда оправданно, - сказал Вадим Кормилец.