Омские следователи возложили цветы к памятнику «Детям блокадного Ленинграда». Фото: СУ СК России по Омской области

27 января ежегодно в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В кольце захватчиков город простоял 872 дня, под бомбежками и обстрелами. Омичи бережно хранят память о подвиге города на Неве. В годы Великой Отечественной войны в Омск были эвакуированы тысячи жителей Ленинграда, в их числе 18 тысяч детей и 140 детских учреждений. Многие из них, потеряв всех родных и близких, навсегда остались жить в Омске, который стал для них второй родиной.

Сегодня сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Омской области, отдавая дань памяти тем героическим дням, почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Детям блокадного Ленинграда», установленному в самом сердце города, в знак уважения к подвигу юных защитников осажденного города.

Также сегодня в подшефных следственному управлению детских социальных учреждениях проходят уроки мужества, где подросткам рассказывают о великом подвиге солдат-освободителей и мужестве жителей Ленинграда и показывают подготовленный Следственный комитетом России тематический видеофильм.