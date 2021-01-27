Омич украл детскую коляску и продал ее за 500 рублей

Воришку уже задержали, коляску вернули владелице. Фото: УМВД России по Омской области

Дерзкая кража произошла в одной из многоэтажек Советского округа. Ее 30-летний жилец не смог удержаться от соблазна и стащил детскую коляску-санки, оставленную соседями на лестничной площадке.

Украденное он успел сдать в ломбард за 500 рублей. На вырученные деньги купил алкоголь. Но праздник жизни закончился, вора вскоре задержали. Как выяснилось, раньше его уже ловили на аналогичном преступлении.

– Сотрудники уголовного розыска опросили жильцов подъезда, проверили возможные места сбыта похищенного. В одном из ломбардов, расположенном в районе Советского рынка, обнаружили украденные санки. В настоящее время они изъяты и возвращены законной владелице, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».