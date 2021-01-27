Омичка совершила 40 краж из магазинов с помощью фольги

В скором времени дело воровки рассмотрят в суде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске 33-летнюю омичку подозревают в совершении 41 удачной кражи из разных крупных супермаркетов города. По данным следствия, женщина уже имела 30 судимостей за разные преступления и вышла на свободу только в мае 2020 года. Сразу после этого она придумала способ зарабатывать на жизнь нелегально. она смастерила сумку, обложенную изнутри фольгой и каждый день отправлялась в несколько гипермаркетов, чтобы разжиться какими-нибудь товарами. Омичка предпочитала выносить вещи, сыр, кофе, красную рыбу или парфюмерию. Все это она тут же продавала на рынках, а вырученные деньги тратила на оплату съемной квартиры, где жила с мужем, и личные нужды.

Следователи установили, что в среднем омичка выносила из магазинов товары на суму от 1 до 30 тысяч рублей. Сейчас на омичку завели уголовное дело по статье "Кража". До суда она будет находиться в следственном изоляторе, сообщили в пресс-службе УМВД.