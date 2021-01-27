Умер глава Исилькульского района

Александру Ивановичу было 53 года. Фото: omskportal.ru

Сегодня, 27 января, на 54-м году жизни скончался глава Исилькульского района Александр Лямзин.

– На протяжении многих лет мы знали Александра Ивановича, как умелого, талантливого и честного руководителя, как ответственного и эффективного управленца, как открытого и любящего доброту и честность человека, – говорится в сообщении администрации Исилькульского района. – Его огромная работоспособность, ответственность и целеустремленность вызывали уважение у всех, кто знал его. Своим добросовестным отношением к работе и неиссякаемой энергией он заслужил авторитет не только среди коллег, деловых партнеров, жителей Исилькульского района, но и за его пределами.

Выражаем соболезнования родным и близким Александра Ивановича.