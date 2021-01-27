В Омске нашли пропавшую маму двоих детей

Поисковые отряды объявили об окончании поисков. Фото: ПСО "Доброспас"

В конце прошлой недели в соцсетях появилось сообщение от обеспокоенных родственников Анжелы Глизденской. Она пропала 15 января и никто не мог узнать, где находится молдая мама двоих детей. К поискам тогда присоединились присоединились волонтеры и полиция. Сегодня появились сообщения о том, что девушку все же нашли.

Где именно все это время находилась Анжела не понятно. Под постом о розыске в соцсетях в комментариях появилась информация о том, что девушку толкнули, она упала и от удара головой потеряла сознания. По словам комментатора, нашли Анжелу прохожие и девушка ничего не помнила кроме имени. Но в полиции рассказали, что и им пропавшая рассказала разные версии произошедшего. многим из них подтверждения не нашлось.

- Подтверждения о том, что она падала и получала травму, нет. Телефон был при ней — она ответила на звонок сотрудников уголовного розыска и приехала к ним на встречу, а ранее она не брала трубку, - сообщили в пресс-службе полиции.

По версии следствия, Анжела все это время находилась у знакомых, а на звонки родных не отвечала, потому что не хотела с ними общаться.