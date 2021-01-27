В Омске почтили память блокадников

27 января в Омской области проходят мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения советскими войсками Ленинграда от фашистской блокады. В учреждениях образования организованы тематические классные часы, уроки памяти, проходят выставочные экспозиции в музеях. Во всех 32 кинозалах муниципальных районов состоятся показы лент «Блокада Ленинграда», «Зеленые цепочки», «Ленинградцы, дети мои», «Зимнее утро», «Эхо блокады Ленинграда». Сохранению исторической памяти посвящена патриотическая акция «Блокадный хлеб», когда волонтеры передают омичам символические пайки хлеба, как олицетворение мужества и стойкости ленинградцев. А у памятника детям блокадного Ленинграда, на пересечении улицы Масленникова и проспекта Маркса сегодня состоялся торжественный митинг.

Наш регион соприкоснулся с событиями тех лет напрямую. В годы войны в Омскую область из блокадного Ленинграда было эвакуировано 10 тысяч детей. В ноябре 1941 из Омска была направлена на фронт 364-я стрелковая дивизия, оборонявшая Ленинград. Она участвовала в прорыве блокады города и освобождала Ленинградскую область. За освобождение г. Тосно в январе 1944 дивизии было присвоено наименование «Тосненская». Во время войны в Омск были эвакуированы Ленинградский завод им. Октябрьской революции, радиозавод им. Козицкого, оптико-механический завод «Прогресс». В свою очередь жители Омской области оказали большую помощь защитникам Ленинграда, отправляя им целые эшелоны с теплыми вещами и продовольствием.

На митинг к памятнику детям блокадного Ленинграда сегодня пришли ветераны, жители блокадного Ленинграда, проживающие в Омске, представители молодежных общественных организаций, юнармейцы.

- В прорыве блокады участвовали воины-омичи. Из Омска в город на Неве шли эшелоны с теплыми вещами, продуктами. Омск принял на своей земле тысячи ленинградцев, принял предприятия, которые продолжили производство военной техники, так необходимой для Победы. Вечная память тем, кто отдал свою жизнь для прорыва блокады и для нашей общей Победы в Великой Отечественной войне, - сказал заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр региональной политики и массовых коммуникаций Михаил Каракоз.

-Помню, как работали с мамой в огороде. Когда начался обстрел, мама положила меня между грядок, а сама прикрыла сверху. Помню двое наших бойцов несли раненого на носилках…, - рассказал о своих впечатлениях о тех годах Председатель омской областной секции жителей блокадного Ленинграда Юрий Ильин.

После митинга была объявлена минута молчания. Ветераны, молодежь возложили цветы к памятнику.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Подвиг защитников Ленинграда, отстоявших свой город в условиях тяжелейших испытаний, вдохновлял всю армию и страну, заслужил глубокое уважение и признательность государств антигитлеровской коалиции. В 1942 году советским правительством была учреждена медаль «За оборону Ленинграда», которой удостоены около 1,5 млн. защитников города. Эта медаль и сегодня остается в памяти народа одной из самых почетных наград Великой Отечественной войны.