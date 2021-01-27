В Омской области за сутки коронавирусом заразились 163 человека

В ковидные госпитали пришлось забрать 51 омича. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным омского минздрава количество заболевших в регионе достигло 36 484 человек. За прошедшие сутки выявили 163 новых случая заражения. Это больше, чем вчера, но все еще заметно меньше, чем было несколько недель подряд. Лечиться дома смогут 112 омичей, а в ковидные госпиталя отправились 51 человека.

Выздоровели за сутки в Омской области 268 пациентов. Общее число поправившихся уже достигло 23 457 человек.

К несчастью, коронавирус унес жизни еще пятерых человек. Так за все время наблюдения от новой инфекции погибли 1 069 пациентов.

География распространения случаев заражения: Омск – 115, Азовский район – 13, Москаленский район –12, Омский район – 5, Муромцевский район – 4, Любинский район – 3, Нововаршавский, Таврический районы – 2, Большереченский, Называевский, Нижнеомский, Одесский, Павлоградский, Саргатский, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.