В Омске бомж ударил приятеля ножом и всю ночь грелся рядом с трупом

Подозреваемого в преступлении задержали. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пугающую находку совершили омичи на улице 20 лет РККА вчера около 16:30. В коллекторе местные жители заметили тело с ножевым ранением в горле.

В полиции выяснили, что погибшим оказался 45-летний омич без определенного места жительства. По предварительной версии в его смерти подозревают 38-летнего ранее судимого омича, которому тоже негде жить. Накануне они вместе распивали спиртные напитки и из-за личной неприязни подозреваемый ударил собутыльника ножом в горло. По версии следствия, уже точно зная, что приятель мертв, бомж улегся с ним на одной лежанке, чтобы не замерзнуть ночью и уснул, а утром ушел.

Сейчас, как сообщают в пресс-службе следкома, подозреваемый задержан, следствие продолжается.