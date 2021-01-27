До конца года в центре Омска уберут 122 незаконных киоска

В Омске снесут незаконные киоски. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты администрации Центрального округа после инвентаризации обнаружили на территории района 122 киоска, которые занимают свои места незаконно. В администрации отметили, что они подлежать выносу по разным причинам: какие-то были изначально установлены незаконно, у каких-то истек договор аренды и его никто не продлил. В любом случае, теперь владельцам придется убрать свои киоски с занимаемых мест.

- В настоящее время утвержден план выноса нестационарных торговых объектов, которые находятся на территории округа незаконно. Работу по их выносу мы планируем завершить до конца года, - добавила начальник отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа Ксения Бобылева