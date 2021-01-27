В мэрии оправдались за колею на многих омских дорогах

На многих улицах сейчас наледь и колея. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В последние недели омичи все чаще жалуются на плохо почищенные дороги. На многих магистралях по обочинам снежные наносы, а на самом асфальтовом покрытии - колея. В мэрии объяснили, почему не убирали снежную колею с магистралей.

- Первый месяц нового года отметился аномальными морозами, резкими перепадами температур, снегопадами. Последствия неблагоприятных погодных условий отразились на состоянии проезжей части: в результате быстрого подмерзания снега на проезжей части образовалась колейность и наледь, - заявили в пресс-службе омской мэрии.

Как заявили власти, реагенты в таких погодных условиях были малоэффективны. А автогрейдерам приходилось работать гораздо дольше, чтобы срезать снежные накаты.