В Омске для строительства нового детсада снесут 60 гаражей

Омичам придется перенести свои гаражи в другие места. Фото: Евгения ГУСЕВА

Некоторое время назад детский сад №310 уже признали аварийным и сейчас дети там занимаются, здание стоит пустым. Но в 2022 - 2023 году на его месте планируют построить новое здание. Для этого некоторым омичам придется распрощаться с гаражами, которые стоят в районе дома №65а на проспекте Мира.

Убрать их придется для проведения инженерных изысканий, которые необходимы для проектирования. Как сообщают в администрации Советского округа, несколько омичей уже разобрали свои гаражи.

- В случае если собственник гаража установлен, вопрос выноса будет решаться в судебном порядке. При отсутствии собственника движимого имущества администрация округа осуществляет вывоз самовольно размещенного объекта на площадку, расположенную по адресу: Омск, улица 10-й Семиреченский переулок, 3, - подчеркнула главный специалист отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Советского округа Дарья Колыванова.