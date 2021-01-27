Александр Бурков занял 18 место в рейтинге губернаторов

Исследование проводилось путем заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Если в 2019 году Омский губернатор был на 28 строчке из 85, то по итогам 2020 года переместился на 18 место. Эксперты положительно оценили такие шаги руководителя региона как решение о создании в регионе особой экономической зоны «Авангард», продвижение проекта возрождения судоходства по реке Иртыш, высокие показатели Омской области по ремонту дорожной сети, которые были поощрены федеральным центром. Кроме того, плюсом стал тот факт, что в Омской области благодаря субсидированию из регионального бюджета, в Омской области ставка по ипотеке вдвое ниже, чем по стране, в том числе льготной для сельских жителей (втрое ниже среднего уровня по стране).

Однако эксперты высказались неоднозначно по вопросу кризиса в системе здравоохранения. С одной стороны, это потребовало «ручного управления» и принятия кадровых решений. Но с другой стороны, продемонстрировало высокую личную эффективность первого лица региона.