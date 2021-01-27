В Большеречье строят современный детсад

Это дошкольное учреждение возводится в рамках нацпроекта «Демография» и на сегодняшний день его строительная готовность составляет 13%. Ход работ в самое ближайшее время проверят специалисты регионального Минстроя и Омскоблстройзаказчика. С подрядчиком компанией «Квантор-Строй» госконтракт был заключен 15 октября 2020 года. Уже сделано устройство ростверка, монтаж фундаментных бетонных блоков и кирпичной кладки перегородок цокольного этажа. Сейчас идет монтаж плит перекрытия цокольного этажа. Ожидается, что детский сад введут в эксплуатацию до 20 октября 2021 года.

Кстати, в этом году в Омской области планируется построить 10 современных детских садов. Об этом заявил Губернатор Александр Бурков. Причем их в основном построят в жилых массивах Омска, чтобы решить проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях. Губернатор еженедельно получает информацию о ходе проектирования и строительства этих объектов.

В прошлом году в регионе введено 4 новых детсада, а вообще по нацпроекту «Демография» в 2020 – 2021 годах благодаря строительству новых детсадов в Омской области будет создано порядка 2 000 новых мест. Так в Омске в поселке Биофабрика уже ведется строительство дошкольного учреждения на 310 мест – уже забиты сваи, сделаны ростверки, ведется сборка арматурного каркаса и бетонирование колонн и стен цокольного этажа. Такие же объекты возводятся в микрорайоне «Ясная Поляна» в с. Троицкое Омского района. Кроме того, еще одит детсад на 140 мест строится в поселке Иртышский в форме государственно-частного партнёрства. До конца лета свои двери для юных омичей распахнет дошкольное учреждение на 140 мест по ул. 1-я Станционная в Омске, который начали возводить в октябре 2020 года. В ближайшие месяцы будет проведены торги по выбору подрядчика на строительство в городе трёх детских садов на 140 мест каждый по ул. С. Тюленина, ул. Светловская, в микрорайоне «Большие поля». Также завершается экспертиза проектной документации на строительство детского сада в микрорайоне «Прибрежный» на 256 мест. Разработан проект строительства детского сада в посёлке Амурский-2.