Центральная база производственного обслуживания в 2020 году выпустила продукции на 800 млн рублей

Основным направлением производственной деятельности ЦБПО является выпуск специализированных изделий и оборудования для выполнения работ по ремонту и обслуживанию нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов в организациях системы «Транснефть». Среди востребованной продукции - устройства «Фугу» со сменными одноразовыми герметизирующими оболочками для перекрытия внутренней полости магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, а также герметизаторы резинокордные, поршни-разделители, компенсаторы давления для клиновых задвижек, муфты, сифонные краны, мягкие монтажные полотенца для укладки труб в траншеи. Общая номенклатура выпускаемых изделий включает 235 наименований. За 2020 год ЦБПО изготовила 12 тысяч единиц различных типов продукции.

Также в отчётный период ЦБПО выполнила капитальный ремонт 45 клиновых и шиберных задвижек по заявкам от организаций системы «Транснефти». Производственные мощности базы позволяют ремонтировать задвижки различного диаметра - от 300 до 1200 мм - и продлевать срок их безопасной эксплуатации до десяти лет. Кроме того, в 2020 году филиал осуществлял восстановление поршней-разделителей, обратных затворов и пробковых многоходовых кранов.

Справочно:

Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) входит в структуру АО «Транснефть – Западная Сибирь». Это единственное предприятие системы «Транснефть», на базе которого проводится капитальный ремонт запорной арматуры для магистральных трубопроводов. Общая площадь производственных цехов ЦБПО составляет порядка 4 тысяч кв. м. Также на базе филиала действует Аттестационный учебный центр, где проводится обучение и ведомственная аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства.