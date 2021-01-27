Омич заплатит штраф за ремонт памятника архитектуры

Дом Арсения Хлебникова серьезно пострадал от многочисленных пожаров. Фото: vk.com/voopik.omsk

На улице Почтовая 27 уже несколько лет практически никому не нужным оставался дом Арсения Хлебникова, причисленный к памятникам архитектуры. Деревянное строение не раз страдало от пожаров и даже лишилось крыши. Но в последнее время собственник взялся за ремонт и починил крышу здания, вот только сделал это незаконно.

- Как оказалось, все работы велись собственником нелегально, под видом аварийно-восстановительных работ, без проекта работ от лицензированной организации и без согласования с органом охраны памятников. По информации собственника, возбуждено административное дело, - рассказали в обществе охраны памятников.

Куйбышевский районный суд принял решение оштрафовать владельца здания на 7,5 тысяч за нелегальный ремонт крыши. Протокол о нарушении составили по статье "Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием объектов культурного наследия". Отметим, что крышу владелец застелил профнастилом, а это не лучший материал для ремонта памятников архитектуры, отметили в ВООПИК.