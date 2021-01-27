Таксист из Омской области обманул агрегатора на 150 тысяч

Сельчанин нашел простой способ заработать в такси. Для этого ему даже не понадобился автомобиль. Фото: Иван МАКЕЕВ

Простую и в тоже время интересную схему заработка обнаружил для себя бывший таксист из села Большие Уки Омской области. В 2019 году он работал в службе такси в Омске, но после продал машину и о такси не вспоминал до 2020.

Мужчина обнаружил, что его аккаунт в приложении, через которое он работал, все еще активен, а если взять заказ, то деньги за него придут на счет. Так он стал брать заказы в Москве и Московской области. Иногда он менял конечный пункт поездки, что существенно повышало ее стоимость. После удачных попыток омичей решил сыграть по-крупному и взял заказ из Люберец, а конечным пунктом выбрал Санкт-Петербург. Сумма такой поездки составила 57 700 рублей. Как только деньги поступили на его счет, сельчанин завершил заказ.

Так мужчине удалось заработать около 150 тысяч рублей, которые он снимал частями и тратил на личные нужды. Сейчас, как сообщили в полиции, проводится проверка и устанавливаются потерпевшие.