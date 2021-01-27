Из Омска хотят запустить сразу 5 новых авиарейсов

Рейсы из Омска постоянно открывают, но из-за низкого пассажиропотока снова закрывают. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вновь заговорили о запуски сразу пяти новых авиарейсов из Омска. Переговоры с авиакомпанией «Уральские авиалинии» ведет губернатор Александр Бурков. Планируется, запустить самолеты в Хабаровск, Владивосток, Пекин, Калининград и еще один рейс в Москву. Сроки не называются.

- Встретился с генеральным директором «Уральских авиалиний» Сергеем Скуратовым. Начали переговоры о возможности открытия новых рейсов, - написал омский губернатор в своем Instagram. - Они свяжут Омск как с Востоком (Хабаровск, Владивосток, Пекин (Китай), так и с западным направлением (Москва, Калининград). В скором времени специалисты компании прибудут в Омск, чтобы уточнить все детали.

Добавим, что новые авиарейсы из нашего города открывают регулярно. Однако из-за низкого пассажиропотока их то и дело закрывают.