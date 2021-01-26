Омича, забившего сожительницу молотком, отправили в колонию на 10,5 года

Евгению приговор вынесли приговор. Фото: СУ СК России по Омской области

В Октябрьском районном суде вынесли приговор 26-летнему Евгению Сердюку, которого признали виновным в убийстве.

Следствием установлено, что 20 июня мужчина во время застолья поссорился с 47-летней сожительницей и забил ее молотком, нанеся не менее 20 ударов. После того, как женщина скончалась, он спрятал труп в соседней комнате и как ни в чем не бывало продолжил праздник жизни. Мужчина пил в компании еще несколько суток. Все открылось, когда тело погибшей обнаружил один из собутыльников убийцы.

– Приговором суда Евгению Сердюку назначено наказание в виде 10,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и с ограничением свободы на 1 год, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.