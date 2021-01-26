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Происшествия

При столкновении грузовика и легковушки в Омске пострадал младенец

В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются полицейские
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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ДТП случилось в районе улицы 22-й Северной. Фото: Госавтоинспекция Омской области

ДТП случилось в районе улицы 22-й Северной. Фото: Госавтоинспекция Омской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Герцена и 22-я Северная. Там столкнулись «Рено Логан» под управлением 31-летнего водителя и грузовая «газель», за рулем которой сидела 44-летняя женщина.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась младенцу, которого везли в салоне легковушки.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областного УМВД.

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