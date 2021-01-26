В Омской области пенсионерка сгорела в собственном доме

Спасти жизнь пенсионерки на пожаре не удалось. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

В Омской области следователи выясняют обстоятельства гибели 64-летней пенсионерки из Муромцевского района. Женщина погибла на пожаре в собственном доме.

Возгорание произошло вечером в минувший понедельник около 19:00 в селе Камышино-Курское. рассказали в пресс-службе сдледкома "СуперОмску". Никаких жертв не предполагалось, но во время тушения в доме нашли тело местной жительницы. О точных причинах ее смерти пока ничего не известно, тело направили в морг, чтобы узнать, от чего умерла старушка.

Сегодня омичи сообщали о возгорании частного дома, где очевидцы пытались разбудить хозяев, но пока не известно, был ли в доме хоть кто-то.