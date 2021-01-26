На опасном перекрестке в Омске изменили режим работы светофора

Новая схема работы светофора должна помочь избежать ДТП. Фото: Веселовская Анна

На одном из центральных перекрестков Омска изменили режим работы светофора. Речь идет о пересечении улицы Карла Маркса и Циолковского. Этот перекресток всегда считался довольно опасным из-за одновременного зеленого сигнала для пешеходов и автомобилей, которые поворачивают с Циолковского на Карла Маркса.

- Новая схема повысит безопасность для движения пешеходов и улучшит условия проезда для поворота налево, который ранее пропускал встречный прямой поток и пешеходов, - уверены в департаменте транспорта.

По данным специалистов в 2020 году на этом перекрестке произошло 7 серьезных ДТП в которых пострадали 9 человек, а также сбили 5 пешеходов.