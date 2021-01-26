Синоптики спрогнозировали январский дождь в Омске

Ожидается дождь и ветер. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прогноз погоды не перестает удивлять омичей. Вслед за 40-градусными морозами в регион пришло резкое потепление. Синоптики рассказали, что ждать от него сибирякам.

На этой неделе, по данным метеорологов, потеплеет до 0 градусов. При этом не исключаются осадки в виде мокрого снега и даже дождя. На территории Омской области температура воздуха 27 января ночью -4…-9°, местами -14…-19°, днем -1…-6°. Ночами в ближайшие двое суток будет около -5…-10°. При этом с резким потеплением в Омск придут сильный ветер и снегопады. Порывы ветра ночью 29 января могут достигать 18 м/с. Синоптики уже объяснили природу такой аномальной погоды для Сибири в январе.

- Теплый воздух с европейской части России распространил свое влияние до Урала. С северо-западными потоками теплая воздушная масса будет проникать на территорию Западной Сибири, - сказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.