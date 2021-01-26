В Омске будут судить банду мошенников, заработавших на организации подставных ДТП 9 миллионов

Омичи присваивали деньги, полученные от страховых компаний за подстроенный ДТП. Фото: Анастасия Осипова

Омская полиция завершила расследование по делу банды мошенников, которые специализировались на получении страховых выплат.

Омич сколотил банду из своих знакомых и родственников, которых привлек к организации фиктивных аварий. Омичи подстраивали столкновения между автомобилями, собственниками которых являлись и шли в страховых компании за возмещением ущерба. Позже ремонтировали машины, меняли собственника и проделывали тоже самое. По данным следствия, омичи обманули 9 страховщиков на сумму более 9 миллионов рублей, также им помешали получить компенсацию еще 600 тысяч таким же способом.

Сейчас проведены все необходимые судебные экспертизы и уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере страхования" с утвержденным прокурором обвинительным заключением передадут в суд.