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В Омске будут судить банду мошенников, заработавших на организации подставных ДТП 9 миллионов

Их задержали перед новогодними праздниками
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи присваивали деньги, полученные от страховых компаний за подстроенный ДТП.

Омичи присваивали деньги, полученные от страховых компаний за подстроенный ДТП.

Фото: Анастасия Осипова

Омская полиция завершила расследование по делу банды мошенников, которые специализировались на получении страховых выплат.

Омич сколотил банду из своих знакомых и родственников, которых привлек к организации фиктивных аварий. Омичи подстраивали столкновения между автомобилями, собственниками которых являлись и шли в страховых компании за возмещением ущерба. Позже ремонтировали машины, меняли собственника и проделывали тоже самое. По данным следствия, омичи обманули 9 страховщиков на сумму более 9 миллионов рублей, также им помешали получить компенсацию еще 600 тысяч таким же способом.

Сейчас проведены все необходимые судебные экспертизы и уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере страхования" с утвержденным прокурором обвинительным заключением передадут в суд.