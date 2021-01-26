В Омске резко снизились темпы заражения коронавирусом: 158 новых заболевших за сутки

В Омске наметилось снижение заболеваемости коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным омского минздрава в Омской области значительно снизилось количество новых заболеваний коронавирусом. Сегодня выявили 158 новых случаев, а еще вчера этот показатель составлял 199. В ковидные госпитали отправили всего 18 зараженных, остальные 140 смогут проходить лечение на дому. В Общее число заразившихся в Омской области за все время пандемии достигло 36 321.

Сегодня зафиксировали и гораздо больше выздоравлений, 278 человек выписали из больниц. Вчера выздоровевшими стали 87 омичей. Всего в регионе за все время пандемии успели вылечиться 23 189 человек.

К сожалению, 5 человек скончались от ковида за прошедшие сутки. Таким образом за все время наблюдений омские медики зафиксировали 1 064 летальных случая.

География новых случаев заражения коронавирусом: Омск – 128, Исилькульский район – 7, Кормиловский, Нижнеомский, Нововаршавский районы – 4, Полтавский район – 3, Муромцевский, Называевский, Омский районы – 2, Русско-Полянский, Таврический районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.