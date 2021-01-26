В Омске будут судить сутенеров, угрозами принуждавших кубинок к занятию проституцией

На скамье подсудимых окажется сразу 9 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омская полиция передаст в суд дело о банде сутенеров, которые с помощью угроз и шантажа принуждал девушек заниматься проституцией. С заявлением обратилась одна из девушек, всерьез испугавшись за свою жизнь. Угрозы ей поступали в течение года.

Предполагаемого организатора полицейские задержали в ноябре 2019. 49-летний омич по версии следствия привлек к преступной деятельности своего брата и семерых знакомых, которые выполняли роли сутенеров и диспетчеров, принимавших заказы. Как предполагают следователи, подозреваемые выбирали своими жертвами девушек с низким уровнем образования, проезжих из деревень или тех, кто раньше занимался интим-услугами индивидуально.

- Я не знаю, за что меня задержали, - говорил один из подозреваемых на опросе. - Для меня это не понятно. Меня пытаются обвинить в причастности к каким-то "клубным" делам с кубинками, которых я не знаю, - утверждал он.

Девятерым омичам предъявили обвинение по трем уголовным статьям за вовлечение в занятия проституцией, организацию занятий проституцией и вымогательство. Уголовное дело уже отправили в суд для рассмотрения по существу.