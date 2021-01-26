Опубликовано фото, как омский гаишник Липин берет взятку у адвоката

Момент передачи денег попал на запись скрытой камеры. Фото: СУ СК России по Омской области

Сегодня, 26 января, вынесли приговор бывшему начальнику начальнику отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ регионального УМВД. Подполковника Алексея Липина признали виновным в получении взятки в значительном размере.

Уголовное дело возбудили по материалам областного УФСБ.

– По данным следствия, в апреле 2019 года обвиняемый за 4 раза частями получил от знакомого адвоката филиала № 5 Омской областной коллегии адвокатов Сергея Гладуна взятку на общую сумму 133 тысячи рублей за общее покровительство и попустительство по службе, за предоставление адвокату служебной информации об обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий, повлекших гибель потерпевших, сведений об их персональных данных и их родственников, за склонение родственников потерпевших воспользоваться юридическими услугами именно этого адвоката, связанными с оформлением документов для получения страховых компенсационных выплат в размере до 500 тысяч рублей, а также за беспрепятственное предоставление копий документов по уголовным делам и материалам проверок по фактам ДТП, необходимых для обращения в страховую компанию, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В последующем часть своего гонорара адвокат передавал полицейскому. Следствием по месту жительства Липина проведен обыск, в ходе которого были изъяты денежные средства в размере 4 млн рублей, происхождение которых обвиняемый объяснил тем, что это его денежные накопления. Обнаруженные денежные средства были изъяты и по ходатайству следствия арестованы судом в счет будущего исполнения наказания по приговору в виде штрафа.

Следственный комитет опубликовал фото, сделанное скрытой камерой, установленной в рабочем кабинете Липина. На снимке видно, как подполковник берет деньги из рук адвоката.

Бывшего полицейского приговорили к 3,5 года колонии и штрафу в 2,4 млн рублей. Кроме того, под арестом остаются изъятые у него при обыске 4 млн рублей. Адвокат Сергей Гладун, передававший взятку, активно сотрудничал со следствием и избежал уголовного наказания.