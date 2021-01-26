Сегодня утром в Омске вспыхнул частный дом

Здание практически полностью выгорело. Фото: ВКонтакте

Сегодня ранним утром огнем охватило деревянный дом на 11-й Ремесленной. Пожар начался на небольшой площади, но огонь быстро распространился на все строение. Очевидцы поделились видоезаписями с места происшествия в соцсетях. В комментариях омичи рассказывают, что пытались стучать в окна, когда заметили пламя, чтобы разбудить хозяев. но был ли кто-то внутри пока точно не известно.

Пресс-службе МЧС уточнили, что сообщение о возгорании в частном доме № 7 на улице 11-й Ремесленной поступило в 8:43. Когда пожарные прибыли на место огонь захватил всю площадь дома. Уже к 9:06 удалось ликвидировать открытый огонь, а к 9:18 полностью ликвидирован. Сейчас спасатели разбирают завалы и устанавливают возможную причину возгорания.