Омская область заняла 16 место в рейтинге упоминаемости по нацпроектам

В составленном «Медиалогией» рейтинге по упоминаемости регионов России в контексте указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по итогам ноября Омская область заняла 16 строчку из 20. Для сравнения - в июне наш регион занимал 15 место. Рейтинг основан на количестве медиаупоминаний региона в контексте национальных проектов. Составители рейтинга обработали более чем 57 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Первые рейтинги агентство начало публиковать в сентябре 2018 года и с тех пор их появилось уже 25. Наш регион входил в ТОП-20 шесть раз: в январе и феврале 2019 года, заняв 17 и 10 место соответственно, а также в январе, апреле и июне 2020 года, трижды заняв 15 место.