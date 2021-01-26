У омичей появилась новая отговорка, чтобы не ходить в масках

Поставленная вакцина не дает права не носить средства защиты. Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждую неделю штрафы за нахождение без средств индивидуальной защиты составляют на 20-25 человек. После начала вакцинации у омичей появилась новая отговорка, чтобы не носить медицинские маски в общественных местах.

О хитрости сибиряков рассказал во время пресс-конференции заместитель начальника Управления по взаимодействию с государственными органами в сфере безопасности департамента общественной безопасности администрации Омска Андрей Звонов.

- До последнего останутся люди, которые не верят в коронавирус. Появились и такие отговорки, что я поставил вакцину. Но это не освобождает человека от ответственности, так как не укладывается в нормативную базу, - сказал Андрей Звонов. - Это послабление возможно после того, как будет принято решение на федеральном уровне.