Банкомат по ошибке выдал омичу 50 тысяч рублей

Омичи не поверили во внезапную щедрость банка и отнесли деньги в полицию. Это спасло их от уголовного преследования.

Омич пытался снять деньги в отделении банка на проспекте Карла Маркса. Но вместо небольшой суммы банкомат выдал ему 50 тысяч рублей. Молодой человек сначала взял деньги, но потом, не поверив в такую неожиданную щедрость, решил обратиться в полицию. Само банковское отделение было закрыто, поэтому передать деньги туда не получилось.

– Полицейские зарегистрировали обращение, поблагодарили гражданина за честность, а также изъяли деньги, оформив соответствующие документы, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В это же самое время в городской отдел полиции № 9 обратились представители банковской организации – в технической системе произошёл сбой и случайная выдача денежных средств, тех самых 50 тысяч рублей. Полицейские передали деньги в банк. Проверка по данному факту завершена.