Скоро в Омске отменят 309 маршрутку

На один маршрут станет меньше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня уже стало известно о грядущих изменениях в областной транспортной сети, но и в городе скоро произойдут небольшие изменения. С 1 февраля в Омске планируют отказаться от 309 маршрутки. В мэрии сообщили, что это произойдет из-за полного дублирования сразу пяти городских маршрутов. Микрорайон Юбилйный и СибАДИ связывают маршруты №14, 25, 54, 276, 424, в профильном департаменте считают, что от еще одного маршрута можно отказаться.

- После отмены маршрута №309 специалисты департамента транспорта будут мониторить ситуацию на данном направлении, и при необходимости будет увеличено количество транспорта на дублирующих маршрутах, - прокомментировал отмену маршрута заместитель директора профильного департамента Игорь Кожухов.