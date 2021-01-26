Омичи заплатят более 19 миллионов ковидных штрафов

Некоторые омичи продолжают нарушать масочный режим и получать штрафы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость коронавирусом в Омске постепенно пошла на спад, каждый день фиксируют все меньше новых заболевших. Но, несмотря на это, в городе еще сохраняется режим повышенной готовности и продолжаются рейды по проверки соблюдения масочного режима.

За прошедшую неделю в общественном транспорте выявили 16 наружителей стреди пассажиров и 1 среди водителей. В торговых центрах и магазинах нашли 129 нарушений санитарных норм.

За 2020 год на омичей составили 9 752 протокола, по которым горожане заплатили 12 миллионов рублей. Еще около 5,7 миллионов за различные нарушения заплатят юридические лица. Таким образом за год омичи пополнили федеральный бюджет на 19,2 миллиона.

- Штрафы - это не самоцель проводимых рейдов. Главное, донести до людей важность сохранения собственного здоровья и здоровья близких, и тем самым снизить число заболеваний коронавирусом. Основная масса всех нарушений возникает вследствие человеческой халатности, - напомнил заместитель начальника управления общественной безопасности Юрий Чистяков.