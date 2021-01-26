Омич погиб во время ремонта лифта

Следователи выясняют все детали гибели рабочего. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно о трагической гибели 63-летнего рабочего, который выполнял ремонтные работы на лифте на одном из омских предприятий. Мужчина взялся за необходимую замену датчиков 22 января около 13 часов. Когда пришло время испытаний лифта что-то пошло не так и бетонный противовес, оборвался, упав на рабочего. Он скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы. Возможно, это произошло из-за нарушений техники безопасности.

Пока именно этой версии придерживаются следователи следственного комитета. Именно по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека" ведомство и начало проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные причины.