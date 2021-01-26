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Муниципальные маршрутки в районы области будут ездить по-другому

Региональный Минтранс пересмотрит организацию перевозок, чтобы повысить транспортную доступность удаленных населенных пунктов.
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Такое поручение ведомству дал губернатор Леонид Бурков на аппаратном совещании регионального кабинета министров. Сейчас ведомство адресно разбирается с каждым обращением жителей по поводу автобусного сообщения, которые поступили в программу «Диалог с Губернатором». Как пояснил заместитель председателя Правительства Омской области Антон Заев, возглавляющий Министерство строительства и транспорта представители этого ведомства побывали в трех районах, откуда поступили звонки с жалобами на транспортное обслуживание: в селе Изюмовка Шербакульского района, селе Крестики Оконешниковского района и селе Ивановка Москаленского района.

Так например изюмовцы недовольны тем, как им приходится добираться в Омск. Их обслуживает два муниципальных маршрута, оба – до Шербакуля, а оттуда интервал движения транспорта до города не превышает одного часа. Однако из села добираться быстрее и дешевле через Азово. Жители села Крестики просят дополнительный рейс до районного центра в дневное время. Для тех, кто живет в Ивановке, неудобен график работы автобусов.

- Мы во все районы выехали, со всеми встретились, проговорили, - пояснил Антон Заев. - Что касается Крестиков - жители попросили добавить еще один рейс в обеденное время, потому что они только утром и вечером ездят до Оконешникова. Поэтому сейчас будем рассчитывать загрузку и организовывать. Жители Ивановки хотят сразу в Омск ехать, но такой рейс мы не можем обеспечить: там и так сейчас четыре рейса - два было, еще два добавили до Москаленок, а оттуда порядка 15 рейсов идет на Омск. Можно в Омск добираться и на электричке. Проговорили с жителями Изюмовки - сейчас формируем потребности. Перевозчик будет тогда по звонку диспетчера туда заезжать, если появляется потребность.

На возникающие проблемы с новыми перевозчиками Минтранс реагирует в ручном режиме, а также отрабатывает сигналы о сбоях в обслуживании населенных пунктов, возникающие в процессе смены перевозчиков, отслеживает соблюдение ими графика. Кстати, сейчас Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства по поручению Губернатора пересматривает маршрутную автотранспортную сеть в области. Она будет скорректирована с учетом потребностей населенных пунктов в транспортной доступности и возможностей перевозчиков.

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