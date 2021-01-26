Семейная пара из Омска устроила наркопритон в собственной квартире

Дело уже рассмотрели в суде и вынесли приговор. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омские полицейские обнаружили наркопритон, организованный в одной из квартир в доме на улице Карбышева. Оказалось, ее 42-летний владелец на протяжении нескольких лет пускал к себе местных наркоманов, чтобы они могли спокойно принять дозу. Ничего против этого не имела и его жена.

Следователи установили, что мужчина ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков и кражи, а чуть позже вместе с сожительницей начал употреблять наркотики. Чтобы не тратиться на приобретение новых доз, супруги решили пускать в квартиру других наркоманов, а оплату брали наркотиками. В ходе осмотра квартиры полицейские нашли шприцы и все необходимое для приготовления к употреблению синтетических наркотиков. За организацию притона на парочку завели уголовное дело.

Его уже рассмотрели в Ленинском суде, и приговорили мужчину к 1 году лишения свободы. а женщину к 1 году условно, сообщили в пресс-службе полиции.