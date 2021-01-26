«Газпром межрегионгаз Омск» провел проверку узлов учета газа в 10 районах Омской области и городе Омске

Специалисты «Газпром межрегионгаз Омск» провели проверку узлов учета газа, установленных перед населенными пунктами и жилыми массивами. Метрологическая служба обследовала 36 кустовых измерительных комплексов в 10 районах Омской области и г. Омске.

Проверка проводилась с целью контроля технического обслуживания узлов учета, которое выполняют газораспределительные организации региона. В зависимости от предела измерений на каждый кустовой узел поступает информация о расходе газа от 50 до нескольких тысяч потребителей разных категорий (промышленных предприятий, организаций социальной сферы, теплоснабжающих организаций, населения).

- Кустовые узлы учета позволяют получать точные данные о расходе газа в режиме реального времени, оперативно выявлять аварийные ситуации, что в том числе обеспечивает бесперебойную поставку топлива потребителям,- отметил начальник отдела метрологии и автоматизированных систем коммерческого учета газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Бабешин.