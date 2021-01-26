Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Омский лесоруб решил сэкономить и не доплатил за лес 1,3 миллиона

Теперь ему грозит ответственность за мошенничество
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Предприниматель не доплатил за лес более миллиона рублей.

Предприниматель не доплатил за лес более миллиона рублей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тарском районе Омской области проверили соблюдение лесного законодательства, в ходе которой и обнаружили крупное нарушение. Оказалось, что в январе 2019 года "Тарский лесхоз" выкупил часть леса с Тарском лесничестве для перепродажи на лесозаготовки. Этим занялся сторонний предприниматель по договору подряда.

Проверка показала, что по договору общий объем заготовок составил 4 095 кубометров, а заплатил подрядчик всего за 3 213 кубометров. Разница стоила областному лесхозу 1,3 миллиона рублей. На лесорубов возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", уточнили в пресс-службе прокуратуры. Расследование продолжается и находится на контроле ведомства.