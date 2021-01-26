Омский лесоруб решил сэкономить и не доплатил за лес 1,3 миллиона

Предприниматель не доплатил за лес более миллиона рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тарском районе Омской области проверили соблюдение лесного законодательства, в ходе которой и обнаружили крупное нарушение. Оказалось, что в январе 2019 года "Тарский лесхоз" выкупил часть леса с Тарском лесничестве для перепродажи на лесозаготовки. Этим занялся сторонний предприниматель по договору подряда.

Проверка показала, что по договору общий объем заготовок составил 4 095 кубометров, а заплатил подрядчик всего за 3 213 кубометров. Разница стоила областному лесхозу 1,3 миллиона рублей. На лесорубов возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", уточнили в пресс-службе прокуратуры. Расследование продолжается и находится на контроле ведомства.