Более 1300 сотрудников Транснефть - Западная Сибирь прошли обучение по охране труда в 2020 году

В течение года были закуплены переносные приборы контроля и сигнализации уровней предельно допустимых концентраций углеводородов для использования при проведении работ. Также выполнены работы по модернизации систем отопления и кондиционирования. Проверена эффективность работы 810 вентиляционных систем зданий, 547 рабочих мест оснащены дополнительными системами местного освещения.

Затраты предприятия на приобретение современной спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ) составили 135 млн рублей. Вся спецодежда, спецобувь и СИЗ для работников сертифицированы и отвечают отраслевым требованиям.

В целях повышения уровня знаний по охране труда за 2020 год 1331 сотрудник прошел целевое обучение. С учетом санитарно-эпидемиологических требований обучение проходило в дистанционном режиме. С целью охраны здоровья сотрудников в течение года проводились плановые периодические медицинские осмотры. Также была выполнена специальная оценка условий труда почти на 2 тыс. рабочих мест.

В 2020 году в АО «Транснефть - Западная Сибирь» прошел инспекционный аудит, по итогам которого система управления охраной труда предприятия была признана соответствующей новому международному стандарту ISO 45001:2018. Достижения акционерного общества в вопросах охраны здоровья и безопасности труда также были отмечены на региональных и городских конкурсах. Новосибирское районное нефтепроводное управление заняло первое место в конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций г. Новосибирска. Акционерное общество отмечено дипломом победителя конкурса «Лучший работодатель Омской области» в номинации «Улучшение условий и охраны труда в производственной сфере».