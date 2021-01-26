В трех районах Омской области изменять работу общественного транспорта

Маршруты движения автобусов могут измениться в нескольких районах области. Фото: Омская губерния

Недавно на проблемы с транспортом жаловались омичи. В морозы приходилось стоять на остановке в ожидании единственной маршрутки. На трудности с тем, чтобы добраться до Омска и областных центров пожаловались жители трех сел в разных районах области на прямой линии с губернатором.

Сельчане из Изюмовки (Шербакульский район), села Крестики в Оконешниковском районе и села Ивановка (Москаленский район) обратились к губернатору Александру Буркову с жалобами на то, что они не могут нормально добраться до Омска. Жителям Изюмовки приходится делать пересадки в Щербакуле, но гораздо дешевле было бы добираться до областного центра через Азово. Сельчане из Крестиков недовольны расписанием движения автобусов и просят дополнительный рейс днем. В Ивановке тоже жалуются на неудобный график.

- Мы во все районы выехали, со всеми встретились, проговорили. Что касается Крестиков, жители попросили добавить еще один рейс в обеденное время, потому что они только утром и вечером ездят до Оконешникова. Поэтому сейчас будем рассчитывать загрузку и организовывать. Жители Ивановки хотят сразу в Омск ехать, но такой рейс мы не можем обеспечить: там и так сейчас четыре рейса — два было, еще два добавили до Москаленок, а оттуда порядка 15 рейсов идет на Омск. Можно в Омск добираться и на электричке. Проговорили с жителями Изюмовки — сейчас формируем потребности. Перевозчик будет тогда по звонку диспетчера туда заезжать, если появляется потребность, - отметил зампредседателя правительства Омской области Антон Заев.

Также в пресс-службе правительства рассказали, что минтранс в настоящее время занимается корректировкой областной маршрутной сети по поручению губернатора.