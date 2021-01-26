Путин вспомнил об омском тиктокере Лехе, залезавшем на березу ради интернета

О громкой истории со студентом на березе вспомнил президент во время общения с другими студентами. Фото: instagram.com/omskiy.kolhoznik/

Накануне во время онлайн-конференции со студентами президент России Владимир Путин упомянул об истории, которая долгое время оставалась на слуху не только у омичей, но и у многих россиян. Речь о тиктокере Алексее Дудоладове, больше известном как "Леха из деревни", который в начале ноября вместе с другими студентами отправился на дистанционку, но выходить на связь из родной деревни оказалось сложно. Чтобы поймать сигнал парню приходилось лезть на березу, оттуда он и записал обращение к омскому губернатору. Тогда внимание на его проблему обратили не только на региональном, но на федеральном уровнях, но проблему пока не решили.

- Знаю, что не везде для дистанционного обучения в полном объеме хватало технических возможностей, нужного оборудования, да и скорости связи. Все это мы хорошо в интернете видели – как люди по деревьям лазили, для того чтобы связь наладить, - вспомнил об истории Лехи президент. Конкретных имен и мест не прозвучало, но по смыслу ясно, что речь именно об Омской истории.

Также президент упомянул, что скоро можно будет ослабить ограничения для студентов и постепенно вернуться к нормальному режиму обучения.