Полицейские помогли застрявшей на трассе под Омском семье с ребенком

Омичи могли замерзнуть на трассе в аномальные морозы. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

В минувшие Морозные выходные не обошлось без происшествий на трассе. Семья с маленьким ребёнком ам-ам оказалось посреди дороги в сломанном автомобиле.

Как уточнили в пресс-службе полиции, машину с включенными аварийными сигналами заметили сотрудники ГИБДД, возвращавшиеся с дежурства по трассе Сыропятское - Кормиловка - Калачинск ранним утром в воскресенье, когда морозы были особенно жесткими. Оказалось что у автомобиля произошла поломка в топливной системе, которую 33-летний водитель не смог устранить самостоятельно. Полиция оказала помощь в ремонте, а мать с маленьким ребёнком доставили в Омск, куда семья и направлялась. После ремонта омич смог самостоятельно добраться до ближайшего СТО..