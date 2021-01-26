На видео попала массовая авария на метромосту в Омске

На метромосту столкнулись сразу пять машин. Фото: скриншот видео

Дорожно-транспортное происшествие с большим количеством автомобилей случилось поздно вечером в понедельник, 25 января. На метромосту столкнулись сразу пять машин.

Видео происшествия выложили в паблике «Инцидент Омск». На записи видно, что на проезжей части из-за установившихся в Омске непростых погодных условий образовался гололед. Однако это, по утверждению очевидцев, не остановило дрифтеров, которые устроили в этом месте гонки.

– Там два ДТП, – поясняет одна из подписчиц группы. – Одни стояли уже, потом еще трое добавились. Видимо, кто-то не умеет пользоваться аварийкой и выставлять знаки, а кто-то – вовремя сбрасывать скорость.