Омский губернатор в Татьянин День рассказал, как поражал свою жену в 90-е

Глава региона рассказал о прошлом своей жены. Фото: Instagram.com

В международный День студента (Татьянин День) омский губернатор неожиданно рассказал историю из прошлого. Александр Бурков поведал в своем Instagram, как поражал свою жену Татьяну в непростые 90-е годы. В его семье была традиция - дарить супруге цветы 25 января. Но в советские годы с букетами была напряженка. Приходилось изощряться.

- В советские годы не было возможности радовать любимую цветами – на нашей малой родине мясо выдавали только по талонам, что говорить о букетах. Продавали их только один раз в год, на 8 Марта, - написал Александр Бурков в своем Instagram. - В 1990-м году я посетил Тбилиси, где можно было купить цветы даже в январе. Взял 25 роз и привез своей тогда еще будущей жене, завернув в мокрые тряпочки.

По словам губернатора, тот букет простоял полтора месяца. И эту историю в семье Бурковых вспоминают очень часто.