«Нельзя погрузить мусор на ракету и отправить в космос», - омский регоператор объяснил особенности новой терсхемы

Напомним, что реформа отрасли обращения с отходами началась в Омской области 1 апреля 2019 года. На тот момент в большинстве сел и деревень, не производился централизованный вывоз твердых коммунальных отходов. Небольшие бюджеты муниципальных образований не позволяли этого делать.

Сотни тысяч человек не имели возможности цивилизованно выбрасывать мусор, в результате чего на сельских территориях происходило неконтролируемое перемещение отходов. Кто то из жителей неделями копил мусор во дворах, гаражах и потом отвозил в райцентр, а кто-то, не стесняясь выбрасывал отходы в ближайшие ямы, овраги и леса. Это привело к тому, что повсеместно свалки росли и ширились. В рамках реформы отрасли обращения с отходами, согласно программе «Чистая страна», накопленные десятилетиями тонны мусора в городах и селах должны быть рекультивированы за счет федеральных средств.

В нескольких районах Омской области это может произойти уже в ближайшие годы благодаря тому, что региональное минприроды смогло добиться включения 13 районных сельских свалок в перечень объектов, на которых до 2023 года возможно размещение отходов.

Сегодня эти бывшие сельские свалки являются законными временными полигонами для захоронения отходов. После прохождения определенных законом процедур, временные полигоны обеспечат охраной, на них будет вестись учёт поступающих отходов, контроль экологического состояния, противопожарная профилактика. Для этого каждому из временных полигонов назначили ответственного эксплуатанта.

Уже бывшие незаконные сельские свалки будут на протяжении двух лет использоваться для размещения местного мусора, а также «хвостов», остающихся после сортировки отходов на двух мусоросортировочных заводах, построенных в городе Омске.

«Вижу публикации, слышу мнения оппозиционных СМИ о том, что это незаконно. Это законно. Транспортирование отходов на территории Омской области происходит в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. Есть документ, который определяет куда и сколько мусора должно перевозиться. Этот документ территориальная схема обращения с отходами. Региональный оператор не действует по своему усмотрению, по сути, он получает техзадание от правительства Омской области и от профильного министерства», - рассказал исполнительный директор регоператора Дмитрий Третьяков.

Сегодня на территории региона образуется 836 тыс. тонн мусора, и территориальная схема должна ответить на один единственный вопрос – каким образом этот мусор должен быть собран, обработан, транспортирован и захоронен. В 2021 году началась работа с 10 временными полигонами - в Колосовском, Кормиловском, Марьяновском, Нижнеомском, Нововаршавском, Павлоградском, Саргатском, Седельниковском, Таврическом и Шербакульском районах. Минприроды ведёт работу по включению в список дополнительных объектов в других районах Омской области.

На временные объекты в этих районах будет распределен весь объем образуемого в Омской области мусора.

«Мера, эта вынужденная, безальтернативная, так как нельзя погрузить мусор на ракету и отправить куда-то в космос. Омские свалки закрыты, по решению суда. Регоператор, был бы рад возить этот колоссальный объем на Ленинскую и Кировскую свалку, но есть директивные нормы законодательства, которые не позволяют копить там мусор» - уточнил Дмитрий Третьяков.

Не позднее 1 января 2023 года использование этих объектов прекратится. Отходы со всей Омской области начнут свозить на три современных комплекса по обработке и захоронению отходов, строительство которых отражено в действующей территориальной схеме, а временные полигоны рекультивируют.

Новый статус позволит сделать это не на местные средства (у муниципалитетов таких попросту нет), а с использованием федеральных денег в рамках проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Так случилось, что Омская область изначально находилась в невыгодном положении – на старте реформы в субъекте федерации был лишь один официальный объект для размещения отходов, в Называевске. По своим лимитам он может принять лишь отходы Называевска и окрестных деревень. По этой причине от него было принято решение отказаться, как от полигона, на который будет поступать «хвосты», оставшиеся после сортировки.

Сегодня в регионе принято решение о строительстве трех крупных межмуниципальных центров по обработке и захоронению отходов. Современные комплексы, каждый из которых включает в себя завод и полигон, будут строить в Тавричанке, в Красной Туле и Таре. Эти три крупных объекта рассчитаны таким образом, что они охватят все 836 тыс. тонн отходов, которые сегодня производит Омская область. Отходы, производимые омичами полностью, на сто процентов будут обрабатываться и захораниваться на них.

«Эти объекты отражены в терсхеме как перспектива, но это наступит только в 2023 году, до этого момента нужно как-то дожить и продержаться, - пояснил исполнительный директор регоператора. - Работа по узакониванию сельских свалок в Омской области продолжается, но на сегодняшний день действующая терсхема для регоператора определила 10 временных полигонов, как объекты захоронения. На них будут размещены отходы согласно установленным на них лимитам. С 2022 года еще три объекта будут включены в этот перечень. Есть прямая директивная норма, есть образуемый жителями региона объем отходов и его нужно распределить по всем законным объектам».

Дмитрий Третьяков обратился к редакторам районных газет с просьбой провести разъяснительную работу с местным населением, так как в выборный год, «мусорная» тема может вновь стать предметом спекуляций и поводом к поднятию популярности среди электората.

«Очень важно, чтобы жители понимали, что происходит. Не должно быть передергивания и искажения фактов. Нельзя позволять играть на этой теме и чувствах людей», - подытожил исполнительный директор ООО «Магнит».