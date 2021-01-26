В Омской области зарегистрирован первый в этом году очаг бешенства

Лису убили, а зараженные корова и собака погибли с характерными признаками бешенства. В БУ ОО «Омская областная ветеринарная лаборатория» было проведено вирусологическое исследование биоматериала всех животных, которое подтвердило у них вируса бешенства. Поэтому в этом населенном пункте был объявлен карантин и сейчас проводятся мероприятия по предотвращению распространения этой опасной болезни и ее ликвидации. А контролирует процесс Управление Россельхознадзора по Омской области. Поэтому сейчас на территории, где действует карантин, запрещается торговля домашними животными, проведение выставок собак и кошек, выводка и натаска собак, вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.

Кстати

Наш регион традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. Его переносят дикие плотоядные животные, а городских условиях бродячие собаки и кошки. В прошлом году было зарегистрировано 16 случаев бешенства животных в 12 районах Омской области.

Бешенство - это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, которое неминуемо вызывает смерть. Нужно избегать контактов с любыми дикими животными и делать прививки домашним животным. Если контакт все же произошел, нужно срочно промыть рану и незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства. Прививки против бешенства проводятся бесплатно.