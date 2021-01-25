В аграрном техникуме выявлено нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности зерна

В январе 2021 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области при проведении плановой выездной проверки в отношении БПОУ Омской области «Русско-Полянский аграрный техникум» установлен факт нарушения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности зерна.

При проверке установлено, что в 2020 году Учреждением реализовано 174,82 тонн зерна пшеницы без подтверждения соответствия показателей безопасности требованиям ТР ТС 015\2011 «О безопасности зерна», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874.

По фактам выявленных нарушений в соответствии с ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов» юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.