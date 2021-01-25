Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Под Омском поезд насмерть сбил пенсионера

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Сейчас следователи выясняют, как мужчина оказался на путях.

Сейчас следователи выясняют, как мужчина оказался на путях.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в Омской области путейцы совершили пугающую находку. Труп пожилого мужчины обнаружили на 2970 километре Западно-Сибирской железной дороги субботним утром около 11:30.

По предварительным данным мужчина попал под поезд и скончался от полученных травм. Все произошло в Калачинском районе Омской области. удалось установить и личность погибшего. Им оказался 78-летний житель Калачинска.

Сейчас сотрудники Омского следственного отдела на транспорте проводят проверку по факту гибели человека. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.

ЧП