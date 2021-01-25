Под Омском поезд насмерть сбил пенсионера

Сейчас следователи выясняют, как мужчина оказался на путях.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Накануне в Омской области путейцы совершили пугающую находку. Труп пожилого мужчины обнаружили на 2970 километре Западно-Сибирской железной дороги субботним утром около 11:30.
По предварительным данным мужчина попал под поезд и скончался от полученных травм. Все произошло в Калачинском районе Омской области. удалось установить и личность погибшего. Им оказался 78-летний житель Калачинска.
Сейчас сотрудники Омского следственного отдела на транспорте проводят проверку по факту гибели человека. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.